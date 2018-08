Tennis, ATP Los Cabos 2018: Fabio Fognini è in finale! Sfiderà Juan Martin Del Potro per il titolo

Terza finale dell’anno per Fabio Fognini, che dopo le vittorie a San Paolo e Bastad, potrà giocarsi il titolo anche a Los Cabos. Nell’ATP 250 messicano, il ligure si è sbarazzato del britannico Cameron Norrie in due set, 6-4 6-2 in poco più di un’ora (74 minuti), e domani avrà la chance di interrompere quella che somiglia ad una maledizione. I sette titoli in carriera di Fognini, infatti, sono arrivati tutti sulla terra.

Quella di domani sarà la quarta finale sul veloce, finalmente giocata fuori dalla Russia e all’aperto, dopo le sconfitte indoor di Mosca (2016) e San Pietroburgo (2012 e 2017). Sarà comunque complicato, però, perché ad attendere Fabio ci sarà il gigante argentino Juan Martin Del Potro.

Non ha avuto grossi problemi oggi Fognini. Al servizio ha viaggiato forte, con l’unico turno perso nel sesto game del primo set, quando però il ligure disponeva già di un break di vantaggio (3-2 e servizio). Fabio ha fatto la partita, aggressivo in risposta e solido in battuta, pronto soprattutto a sfruttare le chance che Norris ha inevitabilmente concesso.

Due break consecutivi, tra il nono game del primo set e il primo del secondo, hanno messo in discesa la partita di Fognini, che nel frattempo ha intascato il primo parziale con un game a zero. L’apertura della seconda frazione è stata lottatissima, ma al quinto vantaggio è stato il numero 15 del mondo a spuntarla. Pochi patemi, poi, fino alla chiusura, alla quale Fabio si è presentato sopra 5-2 e servizio: qui è arrivato l’unico game ai vantaggi, con Fognini costretto ad annullare anche due palle break prima di staccare il pass per la finale.

Domani sarà tutta un’altra sfida, contro un Del Potro in versione schiacciasassi (6-3 7-6 a Dzhumhur), per rompere finalmente quella che somiglia ad una maledizione.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: jctabb / Shutterstock.com