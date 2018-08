Tania Cagnotto: un amore infinito e un coraggio da leonessa. Il ritorno più atteso, il sogno Olimpiadi 2020 incomincia

È proprio vero che gli amori non finiscono, è proprio vero che la passione è il motore che muove il mondo, è proprio vero che non si può fare a meno di quello che ci ha fatto emozionare per una vita intera. Tania Cagnotto non è riuscita a contenere il desiderio di rituffarsi, ha provato a respingere la voglia di rimettersi in gioco ma dopo due anni dall’annuncio del ritiro ha desistito e ha comunicato il suo grandioso ritorno agli allenamenti, atteso da tutti gli appassionati e tifosi che speravano in un ripensamento della bolzanina.

Sono passati due anni esatti dalle magie che la tuffatrice italiana più forte di tutti i tempi ha confezionato alle Olimpiadi di Rio 2016: il bronzo dal trampolino tre metri e l’argento nel sincro in coppia con Francesca Dallapè sono state la ciliegina sulla torta di una carriera monumentale, condita da un’infinità di titoli europei e anche da un oro iridato, unica azzurra riuscita nell’impresa di battere le cinesi nella storia. Dopo i trionfi a cinque cerchi, Tania aveva appeso il costume al chiodo e ha partorito la piccola Maya che ora ha sette mesi: una mamma di 33 anni che stravede per la sua piccola ma che sentiva la mancanza dell’acqua e che, a furia di ripensarci e dopo aver subito una stretta marcatura da parte della Dellapè, ha deciso di ributtarsi nella mischia.

L’annuncio rilasciato in un’intervista concessa a Gente (oggi in edicola, ieri erano uscite le anticipazioni) testimonia la grande di questa indiscussa Campionessa che ha ancora tanto da dare al mondo dello sport e non solo, una personalità candida e molto apprezzata, una ragazza acqua e sapone che piace davvero a tutti e che vuole regalarsi un nuovo sogno. Mancano due anni alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove, in caso di qualificazione, si presenterà dopo aver già spento 35 candeline per cercare una nuova impresa che davvero diventerebbe antologia. La già ribattezzata “coppia delle mamme” (Tania Cagnotto e Francesca Dallapè) si ritroverà a settembre per stilare un dettagliato piano di allenamenti, una tabella che dovrà portare il nostro sincro in gara nel 2019 per poi inseguire il pass olimpico. Due mamme insieme per un’impresa tutta da vivere, la magia continua e gli amori più belli davvero non finiscono mai.