Tabellone femminile US Open 2018: possibile incrocio Halep-Serena Williams agli ottavi, Camila Giorgi sfortunata

E così nel bellissimo scenario del Brookfield Place di New York i tabelloni maschile e femminile degli US Open 2018 hanno preso vita. Dal 27 agosto fino al 9 settembre saranno giorni di grande tennis nella Grande Mela e tra le donne regna tanta incertezza anche per quello che il sorteggio di ieri ha riservato alle protagoniste più attese.

Parte alta

La numero uno del mondo Simona Halep, in vetta al ranking da 26 settimane consecutive (la 42esima complessiva) e reduce dalla finale persa a Cincinnati (Stati Uniti) contro Kiki Bertens e vittoriosa a Montreal (Canada) precedentemente, esordirà contro l’estone Kaia Kanepi (n.44 del ranking). C’è un solo precedente tra le due giocatrici e risale al 2014 quando la rumena si impose sul cemento di Doha con il punteggio di 6-4 3-6 7-6(5). Non un avvio in carrozza per la 26enne di Costanza, attesa da un percorso impegnativo. Simona infatti ha nel suo quarto di tabellone entrambe le sorelle Williams ed una delle due potrebbe essere una rivale agli ottavi di finale. Venus al primo turno affronterà tra l’altro una wild card di un certo peso, la russa Svetlana Kuznetsova, che in carriera vanta due Slam vinti seppur assai datati (US Open 2004 e Roland Garros 2009, tenendo conto anche di due finali giocate sempre a Parigi nel 2006 e New York ne 2007). Una giocatrice capace di qualunque cosa e che la “Venere nera” non potrà permettersi di sottovalutare. Per quanto riguarda Serena (a cui è stata concessa dall’organizzazione la testa di serie n.17) inizierà la propria avventura contro la polacca Magda Linette (n.60 WTA) e non dovrebbe essere uno ostacolo insormontabile per la sei volte vincitrice del Major.

In questa parte del tabellone c’è una poco fortunata Camila Giorgi, costretta ad affrontare una scalata impervia. L’azzurra esordirà con la giovanissima statunitense Whitney Osuigwe (classe 2002), n.301 del mondo, e nell’incontro successivo (eventuale) l’avversaria sarà una tra Venus Williams e la Kuznetsova. Come se non bastasse in un potenziale terzo turno, l’avversaria potrebbe chiamarsi Serena Williams. Pertanto, l’ottavo di finale pronosticabile sarebbe quello tra la Halep e Serena e gli spunti interessanti non mancano. Sempre nella parte alta c’è la vincitrice dell’anno scorso Sloane Stephens, testa di serie n.3, che sfiderà la russa Evgeniya Rodina (n.81 del mondo). Nel quadro degli incroci Stephens potrebbe trovare sulla sua strada Victoria Azarenka (wild card) al terzo round (due volte vincitrice degli Australian Open nel 2012 e nel 2013 e due volte finalista a New York nelle due annate citate). Possibile ottavo quello con la belga Elise Mertens (testa di serie n.15), contrapposta alla giapponese Nara Kurumi (n.98 del mondo). Mertens che dopo le semifinali raggiunte a Melbourne quest’anno ha un po’ rallentato qualificandosi comunque ai quarti di finale sia Montreal (ko contro Elina Svitolina) e sia a Cincinnati (sconfitta dalla ceca Petra Kvitova). Svitolina anche lei nel parte alta del draw, che aprirà con la 23enne statunitense Sachia Vickery (n.79 del mondo) e dopo, verosimilmente, affronterà la “Maga” Agnieszka Radwanska, che nella Grande Mela non ha mai incantato, ma è giocatrice da non sottovalutare.

Parte bassa

Un battesimo del fuoco per la n.2 del mondo Caroline Wozniacki, attesa dal confronto contro l’ex campionessa dell’edizione 2011 Samantha Stosur (attualmente n. 64 del ranking). Wozniacki che in un ipotetico ottavo potrebbe affrontare l’ammazza grandi del tennis femminile, ovvero Kiki Bertens (testa di serie n.13), vincitrice del torneo di Cincinnati con la Halep. In questo lato del tabellone anche la ceca Petra Kvitova (quinta forza del seeding) contro la belga Yanina Wickmayer (primo turno). Per la due volte vincitrice di Wimbledon (2011-2014) agli ottavi è prevedibile il match con la russa Daria Kasatkina (testa di serie n.11), che al primo turno giocherà contro l’ungherese Timea Babos. Da segnalare primi round degni di nota tra la testa di serie n.6 Caroline Garcia e la britannica Johanna Konta (n.46 del mondo), tra la lettone Jelena Ostapenko (testa di serie n.10 e vincitrice del Roland Garros 2017) e la tedesca Andrea Petkovic (n.91 WTA) mentre la teutonica Angelique Kerber, vittoriosa a Wimbledon quest’anno, esordirà con la russa Margarita Gasparyan (n.410 del mondo) ed è probabile che possa disputare il proprio ottavo contro la finalista dell’anno scorso Madison Keys (testa di serie n.14), opposta alla francese Pauline Parmentier (n.71 del ranking). Da non sottovalutare, a chiosa, Maria Sharapova (testa di serie n.22), al via contro una qualificata, che potrebbe vedersela con la Ostapenko in un terzo turno di tutto rispetto.

I possibili incroci agli ottavi di finale

[1] Simona Halep – [16] Serena Williams

[12] Garbine Muguruza – [8] Karolina Pliskova

[3] Sloane Stephens – [15] Elise Mertens

[9] Julia Goerges – [7] Elina Svitolina

[6] Caroline Garcia – [10] Jelena Ostapenko / [22] Maria Sharapova

[14] Madison Keys – [4] Angelique Kerber

[5] Petra Kvitova / [11] Daria Kasatkina

[13] Kiki Bertens – [2] Caroline Wozniacki













Foto: jimmie 48/ Shutterstock.com