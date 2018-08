Surf, Tahiti Pro Teahupoo 2018: Gabriel Medina trionfa nella settima tappa del Championship Tour

Gabriel Medina (BRA) advanced to Round 4 after winning Heat 7 of Round 3 at the Tahiti Pro 2018 ,Teahupoo, French Polynesia

Il settimo appuntamento del Championship Tour di surf è andato in archivio. A Teahupoo, nella costa costa sud-est di Tahiti, è andata in scena una delle tappe più attese dagli “artisti” della tavola. Lungo questo tratto di mare, infatti, le onde possono raggiungere vette impressionanti per l’effetto delle correnti e della barriera corallina e le difficoltà per chi vuol competere non mancano.

Una sfida per i surfisti più abili che ancora una volta ha premiato un brasiliano (la sesta vittoria consecutiva di un rappresentante del Paese sudamericano nel Tour). Si tratta di Gabriel Medina, capace per la seconda volta di ottenere il successo a questi latitudini, giostrando come nessun altro nelle acque polinesiane, meno tumultuose del solito. E’ anche per questo che il verdeoro, già campione del mondo nel 2014, ha saputo esprimere le sue grandi qualità, lui che nel manovrare la tavola, in attesa “dell’onda giusta“, è un maestro.

Una vittoria all’ultimo respiro quella del sudamericano contro l’australiano Owen Wright, giustiziere in semifinale del leader del ranking mondiale 2018, l’altro brasiliano Filipe Toledo (vincitore della penultima tappa del Corona Open J-Bay in Sudafrica). Grazie allo score di 7.33 nell’ultimo tentativo, Medina ha ribaltato l’esito dell’atto conclusivo, favorevole a Wright inizialmente. Il punteggio di 13.50, contro il 12.07 dell’aussie, ha regalato al 24enne nativo di São Sebastião punti importanti anche in chiave titolo iridato. Si profila infatti un confronto tutto verdeoro tra Toledo e Medina, per l’appunto, in una classifica nella quale la presenza del Brasile è rappresentata anche da Italo Ferreira (n.4), vincitore del quarto round del Corona Bali Protected in Indonesia.

Il prossimo appuntamento è previsto in California, dal 6 al 9 settembre, per il Surf Ranch Pro e anche qui ne vedremo delle belle.













Foto: WSL / Poullenot