Finali Coppa Davis 2019, si giocherà a Madrid? L’indiscrezione di Marca, battuta Lille

Settimana scorsa è stata rivoluzionata la Coppa Davis, storica competizione tennistica a squadre che dal 2019 prevede la disputa delle Finali in un’unica settimana a novembre a cui parteciperanno 18 squadre. La ITF deve ancora svelare quale sarà la sede che ospiterà l’atto conclusivo della prestigiosa manifestazione, ma secondo il quotidiano sportivo spagnolo Marca è ormai certo che si giocherà a Madrid.

La capitale iberica avrebbe così prevalso sulla francese Lille, anche perché a capo del fondo d’investimenti Kosmos che finanzierà il torneo c’è Gerard Piqué. E con Rafael Nadal in campo si preannuncia una vera e propria bolgia per l’arco dell’intera settimana (le Furie Rosse sono già ammesse in qualità di semifinaliste dell’attuale edizione). L’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.













Foto: Dana Gardner / Shutterstock.com