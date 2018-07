Surf, Corona Open J-Bay 2018: Filipe Toledo è devastante in Sudafrica e conquista la vetta del ranking mondiale

Il sesto appuntamento del Championship Tour di surf è andato in archivio. Nell’affascinante scenario di Jeffreys Bay, in Sudafrica, il brasiliano Filipe Toledo ha confermato le sue eccezionali qualità. Dopo aver vinto la quarta tappa a Rio de Janeiro, il sudamericano ha concesso il bis in questo sesto round impressionando per i punteggi ottenuti e conquistando un successo mai in discussione. Un risultato che gli ha consentito di issarsi in vetta al ranking mondiale, approfittando dell’uscita di scena nei quarti di finale dell’australiano Julian Wilson.

Non è stato percorso facile per il 23enne nativo di Ubatuba, avendo affrontato nei quarti il forte connazionale Gabriel Medina. Toledo non si è lasciato scomporre però e ha totalizzato 17.50 punti, convincendo i giudici presenti per la sua grande dinamicità sulla tavola e trovando sempre il mondo di sfruttare le onde impetuose sudafricane. Nelle semifinali, poi, l’avversario è stato il giapponese Kanoa Igarashi. Il nipponico è arrivato a questo turno non al 100%, un po’ svuotato dalle sfide precedenti. Tuttavia i 18.90 punti ottenuti dal verdeoro hanno fugato ogni dubbio su chi meritasse l’approdo in finale. E così, come a Rio, è stato l’australiano Wade Carmichael a contendere lo scettro a Filipe. L’aussie ha provato ad impensierire l’avversario con un ottimo punteggio di avvio ma Toledo ha sfoderato il proprio repertorio nel momento opportuno e con 16.80, contro i 15.33 del rivale, ha centrato il bersaglio grosso.

Nella gara riservata alle donne, la sei volte vincitrice del titolo mondiale Stephanie Gilmore si è imposta nell’atto conclusivo contro l’americana Lakey Peterson. 14.24 per l’australiana, sufficiente per piegare la statunitense (11.50), che ha permesso all’asso del surf in rosa di svettare nella graduatoria generale, scalzando proprio la Peterson dal vertice.

Il prossimo evento in calendario del Tour sarà a Tahiti nel Tahiti Pro Teahupoo (10-21 agosto), nel quale Wilson, campione uscente, vorrà riscattarsi e recuperare la leadership della graduatoria generale.













Foto: WSL/Poullenot