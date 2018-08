Superbike, Test Portimão 2018: Marco Melandri davanti a tutti nella prima giornata. Assente Sykes per infortunio

Il Mondiale di Superbike 2018 si prepara a tornare in scena per il decimo round previsto sul tracciato portoghese di Portimão. Una pista con un disegno altamente spettacolare, apprezzata dai centauri perché di grande difficoltà tecnica. In attesa di vedere gli “eroi” delle derivate di serie esibirsi nel weekend iridato, programmato dal 14 al 16 settembre, il Circus è protagonista di una due giorni di test proprio sul circuito lusitano (23-24 agosto) per trovare la giusta messa a punto, in vista della continuazione dell’annata.

In vetta alla graduatoria del day-1 troviamo Marco Melandri, pilota del team Aruba.it Racing Ducati, che con il crono di 1’42″324 ha ottenuto la miglior prestazione di giornata con 532 millesimi di vantaggio sull’altra Ducati Panigale R dello spagnolo Xavi Fores. In terza piazza troviamo il dominatore della stagione, il nordirlandese Jonathan Rea, che in sella alla Kawasaki si è fermato a +0″537 dalla vetta.

Una sessione di prove molto particolare per Melandri visto il suo addio dal team di Borgo Panigale che, dal 2019, vedrà lo spagnolo Alvaro Bautista alla guida della Rossa insieme a Chaz Davies. Non certo, dunque, una situazione piacevole per “Macho” che, dal suo ritorno alle competizioni, si sarebbe aspettato risultati migliori, visto anche l’inizio di stagione con la doppietta in Australia. Il ravennate, per la cronaca, ha coperto 79 tornate.

Scorrendo la classifica troviamo la Honda del britannico Leon Camier (+0″574) e la coppia Yamaha composta da Alex Lowes (+0″734) e da Michael van Der Mark (+0″772). In settima piazza l’altra Ducati ufficiale di Davies che, con 67 giri effettuati, ha accusato un distacco di 951 millesimi dal compagno di squadra. A completare la top10 l’americano della Honda Jake Gagne (+1″037), il nostro Lorenzo Savadori in sella all’Aprilia (+1″389) e l’altra moto di Noale dell’irlandese Eugene Laverty (+1″463).

Manca all’appello la ZX-10RR di Tom Sykes costretto a dare forfait a causa di una caduta in allenamento, con conseguente rottura del legamento anteriore del perone. Pertanto la sua partecipazione nel prossimo round iridato è in forte dubbio anche se il coriaceo centauro britannico si sta preparando per cercare di essere al via. Non resta che aspettare.

ORDINE DEI TEMPI – TEST PORTIMAO 2018 – MONDIALE SUPERBIKE

1 33 MELANDRI Marco Ducati Panigale R 1’42.324

2 12 FORES Xavi Ducati Panigale R 1’42.856

3 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’42.861

4 2 CAMIER Leon Honda CBR1000RR 1’42.898

5 22 LOWES Alex Yamaha YZF R1 1’43.058

6 60 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 1’43.096

7 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale R 1’43.275

8 45 GAGNE Jake Honda CBR1000RR 1’43.361

9 32 SAVADORI Lorenzo Aprilia RSV4 RF 1’43.713

10 50 LAVERTY Eugene Aprilia RSV4 RF 1’43.787

11 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale R 1’43.806

12 81 TORRES Jordi MV Agusta 1000 F4 1’44.031

13 54 RAZGATLIOGLU Toprak Kawasaki ZX-10RR 1’44.208

14 36 MERCADO Leandro Kawasaki ZX-10RR 1’44.251

15 40 RAMOS Román Kawasaki ZX-10RR 1’44.572

16 68 HERNANDEZ Yonny Kawasaki ZX-10RR 1’47.077













