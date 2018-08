Superbike, Marco Melandri imbufalito: “Appiedato da Ducati senza un motivo, non mi hanno chiamato!”

Marco Melandri è letteralmente infuriato dopo essere stato appiedato dalla Ducati che dal prossimo anno non lo schiererà più nel Mondiale Superbike. Un fulmine al ciel sereno per il ravennate che oggi ha sbottato in un’intervista rilasciate a Speedweek: “Sono convinto che da giugno sapessero cosa avrebbero fatto, questo è certo, nessuno ha parlato con me, mai. Sapete qual è il colmo? Finora nessuno mi ha detto che sono fuori. Ne ho sentito parlare dai media, nessuno mi ha chiamato dalla Ducati, non ho ricevuto e-mail“.

Il taglio non sarebbe causato da valutazioni di natura economica: “Sono il pilota più economico nel paddock, in Ducati ho preso 150.000 euro in due anni, Chaz Davies ha incassato 1.3 milioni di euro, nove volte più di me. La Ducati non mi ha nemmeno chiesto quanto avrei voluto per restare. Alvaro Bautista non può aver chiesto meno di me, ci sono altre ragioni dietro questo affare“.

Il 36enne analizza dunque i motivi della sua esclusione: “Alcune persone in Ducati non sono mai state al mio fianco. In termini di rapporto qualità-prezzo, sono stato una delle cose migliori che hanno fatto negli ultimi due anni. Ma non mi interessa più, la Ducati è il passato, adesso sono in cerca di una nuova sistemazione“.













Foto: Valerio Origo