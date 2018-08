Superbike, UFFICIALE: Davies e Bautista sarà la coppia della Ducati ufficiale nel Mondiale 2019. Melandri appiedato

E così la lunga telenovela del mercato piloti del Team Ducati ufficiale nel Mondiale Superbike ha fine. Saranno il gallese Chaz Davies e lo spagnolo Alvaro Bautista a salire in sella alla nuova Panigale V4 a partire dal prossimo campionato.

La notizia era già nell’aria da alcune settimane e la conferma è arrivata oggi per bocca di Bautista, attuale pilota dell’Angel Nieto Team in MotoGP (Ducati), nel corso della conferenza stampa di presentazione del GP di Gran Bretagna (12° round del campionato della classe regina).

“Ho trascorso 16 anni in MotoGP ed alla fine ho deciso di accettare la sfida che Ducati mi ha offerto. Dall’anno prossimo correrò in World Superbike come pilota Aruba.it Racing. Hanno avuto molta fiducia in me e sono sicuro che possiamo ottenere buoni risultati assieme, non vedo l’ora di cominciare“, le parole del centauro spagnolo (campione del mondo in 125cc nel 2006, disputando 268 GP nelle varie classi del Motomondiale e cogliendo 16 vittorie e 49 podi in totale).

Un annuncio seguito dal tweet della scuderia italiana quasi contemporaneo al termine del day-1 dei test delle derivate di serie sul circuito di Portimão (Portogallo). Una sessione nella quale, ironia della sorte, Marco Melandri ha concluso in vetta all’ordine dei tempi con la Panigale. Una giornata amara per il ravennate che, nei fatti, chiude la sua avventura in Ducati dopo due stagioni e tre vittorie conquistate.













Foto: Pier Colombo