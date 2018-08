Sorteggio Champions League 2019: le possibili avversarie delle italiane. Manchester United da evitare, si spera nel Lokomotiv Mosca

Data attesissima quella di domani, giovedì 30 agosto (ore 18.00), per il calcio europeo. Ad inizio stagione ogni squadra protagonista nella fase a gironi della Champions League non aspetta altro che il sorteggio: appuntamento come di consueto a Montecarlo, nella consueta serata di gala che apre ufficialmente l’annata del grande calcio internazionale. Domani conosceremo la composizione dei vari gruppi, ciascuno composto da quattro formazioni ognuna proveniente da una diversa fascia. La UEFA, infatti, divide le 32 squadre partecipanti in quattro fasce in base al ranking, quattro saranno le compagini italiane: la Juventus sarà testa di serie, Roma e Napoli partiranno dalla seconda, l’Inter è relegata in quarta a causa della lunga assenza da queste competizioni. Andiamo a scoprire le rivali da evitare e le avversarie più abbordabili per le quattro squadre tricolori.

Juventus

L’arrivo di Cristiano Ronaldo fa sì che la compagine bianconera sia una delle più forti del continente, come dimostrato già nelle annate precedenti. Non si può aver paura di nessuno, ancor di più con la testa di serie. Ci sono però un paio di spauracchi britannici in seconda fascia preferibilmente da evitare: stiamo parlando di Manchester United e Tottenham. Pericolo britannico anche in terza fascia con il Liverpool. Le insidie maggiori dell’ultima fascia, invece, sono il Galatasaray e l’Hoffenheim. Favorevoli accoppiamenti con Shakhtar Donetsk e Brugge.

Napoli e Roma

Vanno a coppia i campani e i capitolini, inseriti entrambi in seconda fascia. Esclusa ovviamente la Juventus, tra le avversarie di prima fascia gli spauracchi maggiori sarebbero le titolatissime Real Madrid, Bayern Monaco e Barcellona, oltre alle plurimilionarie Manchester City e PSG. Già più abbordabili Atletico Madrid e Lokomotiv Mosca (sarebbe l’ideale). In terza fascia attenzione al Liverpool e al Monaco, mentre in quarta, come già detto, Shakhtar Donetsk e Brugge sono le avversarie forse più “scarse” del lotto.

Inter

Grande ritorno in Europa per i nerazzurri che devono ripartire dalla quarta fascia. Pericoli da ogni urna dunque per i ragazzi di Luciano Spalletti: il già citato Lokomotiv Mosca sarebbe l’unico avversario contro il quale non partirebbero sfavoriti per quanto riguarda le teste di serie. Augurabile, nel caso di sorteggio sfavorevole, una trasferta di lusso come quelle di Madrid con il Real o Monaco con il Bayern. Dalla seconda fascia pericoli inglesi con United e Tottenham, oltre al Borussia Dortmund. Terza fascia con insidie transalpine (Monaco e Lione), oltre al Liverpool.

Foto: bestino / Shutterstock.com