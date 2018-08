LIVE Sorteggio gironi Champions League 2019 in DIRETTA: Juventus, Napoli, Roma e Inter incrociano le dita. Pericoli Barcellona, Real e Manchester City

Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sorteggio dei gironi di Champions League 2018-2019 di calcio. Alle ore 18.00, nella consueta cornice di Montecarlo, avrà luogo il sorteggio della Champions League 2018-2019 di calcio che apre ufficialmente la stagione del “Pallone” internazionale. La definizione degli otto gironi della massima competizione continentale per club è uno dei momenti più importanti e sentiti dell’anno: nel Principato conosceremo la composizione dei vari gruppi, ciascuno composto da quattro formazioni, ognuna proveniente da una diversa fascia. La UEFA, infatti, divide le 32 squadre partecipanti in quattro “raggruppamenti” iniziali in base al ranking.

La Juventus sarà testa di serie, Roma e Napoli partiranno dal secondo gruppo, l’Inter è relegata nel quarto a causa della lunga assenza da queste competizioni. La vittoria del Benfica a Salonicco, nei playoff, aumenta la difficoltà della terza fascia,in cui ci sarà il Liverpool. I vice campioni d’Europa, infatti, sono stati scavalcati proprio dai lusitani accreditati di un coefficiente UEFA migliore (80-62 per i lusitani). La squadra di Klopp, dunque, diventa la “mina vagante” di questa Champions e un pericolosissimo avversario per le italiane.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del sorteggio dei gironi di Champions League 2018-2019 di calcio: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 18.00. Buon divertimento!

