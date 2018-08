Sorteggio Champions League 2018-2019: orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming. Il palinsesto completo

Il primo atto ufficiale della fase finale della UEFA Champions League 2018/19 si svolgerà giovedì 30 agosto alle ore 18.00 al Grimaldi Forum di Montecarlo con il sorteggio della fase a gironi della massima competizione calcistica europea per club. Infatti, con gli ultimi risultati dai play-off di stasera, sono andate a definirsi ufficialmente le fasce dalle quali verranno decisi i raggruppamenti.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario del sorteggio della fase a gironi della Champions League 2018/19. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky e su Rai 2, ma anche in diretta streaming su Sky Go e su Rai Play. Inoltre sarà possibile seguire il sorteggio su OASport con la DIRETTA LIVE testuale integrale con aggiornamenti in tempo reale.

GIOVEDI’ 30 AGOSTO:

18.00 Sorteggio fase a gironi Champions League 2018-2019

COME VEDERE IL SORTEGGIO DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019:

Diretta tv su Sky e su Rai 2.

Diretta streaming su Sky Go e su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.













Foto: Carozza