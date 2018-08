Sorteggi Champions League 2018-2019: definite le 4 fasce per i gironi. Le possibili avversarie di Juventus, Napoli, Roma e Inter

Tutto pronto per il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di calcio che si terrà domani, giovedì 30 agosto (ore 18.00), in quel di Montecarlo. Con i risultati di questa sera nei play-off si sono andate a definire ufficialmente le quattro fasce, con le quali verranno sorteggiati i quattro gironi. Com’è ben risaputo sono quattro le compagini italiane presenti: la Juventus sarà testa di serie, Roma e Napoli partiranno dalla seconda, l’Inter è relegata in quarta a causa della lunga assenza da queste competizioni. Andiamo a scoprire le quattro fasce e tutte le possibili avversarie delle squadre azzurre.

FASCE SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019:

PRIMA FASCIA

Real Madrid

Atletico Madrid

Bayern Monaco

Barcellona

Juventus

PSG

Manchester City

Lokomotiv Mosca

SECONDA FASCIA

Borussia Dortmund

Porto

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Napoli

Tottenham

Roma

Benfica

TERZA FASCIA

Schalke 04

Lione

Monaco

CSKA Mosca

Liverpool

Ajax

Valencia

PSV Eindhoven

QUARTA FASCIA

Bruges

Galatasaray

Inter

Hoffenheim

AEK Atene

Stella Rossa

Young Boys

Viktoria Pilzen













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: bestino / Shutterstock.com