Sorteggio Champions League 2018-2019: le possibili avversarie della Roma. Speranza Lokomotiv Mosca in prima fascia, insidia Liverpool

Insidia Liverpool, speranza Lokomotiv Mosca. La Roma traballa tra l’inferno e il paradiso in occasione del sorteggio della fase a gironi della Champions League 2018-2019, che si terrà giovedì 30 agosto al Grimaldi Forum di Montecarlo. I giallorossi sono reduci da una straordinaria annata, nel corso della quale si sono spinti fino alla semifinale, salvo cedere contro i Reds guidati da Klopp e trascinati dal grande ex Salah, che ha spezzato i sogni dell’armata di Di Francesco.

La Roma stavolta è sicura di far parte della seconda fascia e per tale ragione eviterà certamente il Manchester United e il Tottenham, due possibili mine vaganti del torneo. Ma in prima fascia sono ben sei su sette le possibilità di incappare in una big europea, ipotesi che non fa paura a Di Francesco, capace già lo scorso anno di lasciarsi alle spalle il Chelsea e l’Atletico Madrid. E proprio i Colchoneros rientrano tra i possibili avversari dei giallorossi, che dalla prima fascia potrebbero ritrovarsi anche il Real Madrid, il Barcellona, il Manchester City, il Bayern Monaco, il PSG e il Lokomotiv Mosca, quest’ultimo il classico avversario gradito a tutte le squadre dalla seconda fascia in giù.

Le insidie della terza fascia, però, sono tutt’altro che da sottovalutare. Qualora il Benfica dovesse passare il turno, infatti, il Liverpool potrebbe rientrare nel novero dei possibili avversari della Roma, che potrebbe anche ritrovarsi in un girone con le due finaliste della passata edizione. Anche il Valencia sarebbe un rivale complicato da affrontare, al pari del Lione e del Monaco, mentre dalla quarta fascia emergono i rischi legati ai tedeschi dell’Hoffenheim e, soprattutto, ai turchi del Galatasaray, che sul loro campo sono quasi imbattibili.

Attenzione, infine, ai giovani rampanti dell’Ajax, il cui destino dipende dall’esito del match di ritorno contro la Dinamo Kiev. I lancieri dispongono di qualità a sufficienza per fare bene e per giocare ad armi pari con tutti. Più abbordabili sarebbero le sfide contro Schalke 04, Bruges e Viktoria Plzen, in attesa di conoscere i risultati degli spareggi e disporre di un quadro più chiaro in vista del sorteggio del 30 agosto, che la Roma confida possa essere propizio, ma che, memori dell’impresa di un anno fa, i giallorossi non sembrano affatto temere.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bestino / Shutterstock.com