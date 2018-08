Rugby, il ranking mondiale aggiornato: Italia quattordicesima. Le donne sono settime

Momento di pausa per le nazionali di rugby, in attesa dei Test Match di novembre. Andiamo a scoprire il ranking mondiale aggiornato sia per quanto riguarda gli uomini che le donne.

Uomini

1

(1)

NEW ZEALAND 94.52 2

(2)

IRELAND 90.12 3

(3)

WALES 85.94 4

(4)

ENGLAND 85.68 5

(5)

AUSTRALIA 83.96 6

(7)

SCOTLAND 83.02 7

(6)

SOUTH AFRICA 81.84 8

(8)

FRANCE 79.10 9

(10)

ARGENTINA 77.02 10

(9)

FIJI 76.54 11

(11)

JAPAN 75.24 12

(12)

TONGA 73.84 13

(13)

GEORGIA 73.13 14

(14)

ITALY 72.56 15

(15)

USA 71.66

Donne

POSITION TEAMS POINTS 1

(1)

NEW ZEALAND 95.66 2

(2)

ENGLAND 91.43 3

(3)

FRANCE 88.50 4

(4)

CANADA 86.31 5

(5)

USA 79.41 6

(6)

AUSTRALIA 78.68 7

(7)

ITALY 74.85 8

(8)

IRELAND 73.19 9

(9)

WALES 72.91 10

(10)

SPAIN 72.50 11

(11)

SCOTLAND 70.25 12

(12)

SAMOA 68.72 13

(13)

SOUTH AFRICA 68.51 14

(14)

NETHERLANDS 64.21 15

(15)

PORTUGAL 64.00

Foto: Di Cola