Softball, Mondiali 2018: Italia vincente di misura in una battaglia contro la Gran Bretagna, speranze di qualificazione ancora in piedi

Nella battaglia pomeridiana del Zett.A. Ball Park di Ichihara City, l’Italia tiene in piedi le proprie speranze di andare avanti nei Mondiali di softball battendo, dopo sette estenuanti inning, la Gran Bretagna per un risicato, ma notevolmente importante 1-0.

Il punto che regala la vittoria all’Italia arriva subito, nel primo inning, con un lancio pazzo che porta Erika Piancastelli a casa base, nonché Gasparotto in terza e Longhi in seconda, anche se non riusciranno a portare a termine il giro del diamante. Da quel momento è costante battaglia difensiva, in cui Ilaria Cacciamani e Greta Cecchetti più delle seconde basi non concedono mai fino al sesto inning, in cui Blowers arriva pericolosamente in terza, non riuscendo però a pareggiare i conti. In precedenza, anche le azzurre avevano avuto l’opportunità di allungare, mandando Fama in terza base nel quarto inning.

Con questo successo, l’Italia si porta a quota due vittorie nel girone B, e sarà domani impegnata contro il Venezuela per mettere un altro mattone nella costruzione della sfida, sempre più vicina e sempre più potenzialmente decisiva, alla Cina. Comunque vada a finire, un plauso alle ragazze bisogna farlo perché hanno lottato benissimo con due avversari di livello superiore e, sotto grande pressione nel match forse più complesso, non hanno tremato mai.













Foto: FIBS / MG Oldmanagency