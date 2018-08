Softball, Mondiali 2018: Italia-Cina vale il passaggio del turno per chi vince

Alla fine, il giorno del destino si rivela essere l’8 agosto. A sentire la cabala cinese, prosperità e ricchezza derivano da questo numero tanto simile al segno dell’infinito. Proverà, l’Italia, a dare un tono d’azzurro a questa giornata, nel tentativo di raggiungere la seconda fase di questi Mondiali di softball.

L’ultima volta che l’Italia è arrivata in una posizione migliore della nona ai Mondiali è datata 2006; da quell’anno, ci sono state varie mancate qualificazioni iridate e uscite nel girone. Quest’anno si arriva a giocarsela con le proprie forze e sulle ali di due vittorie magari non appariscenti, ma importanti per come sono arrivate: con la Gran Bretagna c’è stata una grandissima attenzione in difesa, mentre col Venezuela non ha fatto paura il punto iniziale delle avversarie, subito contrato da tre azzurri. Fondamentale sarà la tenuta difensiva sulla pedana di lancio, dove Greta Cecchetti è emersa in tutta la sua capacità di rendere le cose difficili anche a squadre affermate (chiedere ad Australia e Canada per informazioni). Va inoltre fatto notare il sostanziale cinismo delle cinesi: le partite contro Australia e Gran Bretagna sono state vinte della minima misura (1-0), a testimonianza del fatto che, quando conta, anche la difesa cinese sa farsi valere. Per questa ragione, non solo ci si può aspettare una partita da pochissimi punti, ma non sarebbe troppo sorprendente veder arrivare degli extra inning.

Saranno le tre di notte, in Italia, quando all’Akitsu Stadium sarà l’ora dei verdetti. Dovessero le azzurre portarsi a casa il successo, venerdì 10 si aprirebbero le porte del ZOZO Marine Stadium contro una tra Messico e Cina Taipei alias Taiwan. Se, invece, le cose non dovessero andare per il verso giusto, nel primo incontro di classificazione toccherebbe in sorte il Sudafrica.













Foto: FIBS / MG Oldmanagency