Softball, Mondiali 2018: Azzurre, che impresa! Travolta la Cina, si vola ai playoff!

L’Italia ce l’ha fatta. Battendo 7-0 la Cina in una partita finita dopo cinque inning, le azzurre si sono prese un posto nel playoff dei Mondiali 2018 di softball che può valere le medaglie. La nostra nazionale ha saputo gestire meglio di quella cinese un’attesa infinita: il match, programmato per le 3 di notte in Italia, è stato prima rinviato e poi spostato dall’Akitsu Stadium al Zett. A. Ball Park di Ichihara City, il meno disastrato dalla pioggia che non ha smesso di cadere per tutto il giorno su quella zona del Giappone.

La partita comincia alle 17:45 ora di Ichihara City, 9:45 ora italiana. Non passano 20 minuti che l’Italia è già avanti per 2-0 con un fuoricampo a destra di Erika Piancastelli, che la spedisce a punto assieme ad Amanda Fama. Nel secondo inning, Greta Cecchetti riesce a togliersi da una situazione critica, con Xi e Wang in terza e seconda base prima del terzo strike-out. A essere più propositiva, però, è sempre l’Italia, che trova il terzo punto ancora con Piancastelli, che corre a casa base su singolo al centro di Marta Gasparotto. Poco dopo, Lara Cecchetti fa lo stesso per spedire Veronica Comar e Gasparotto a completare il giro del diamante. Il 5-0 diventa 7-0 con Laura Vigna che prima consente l’arrivo di Lara Cecchetti e poi chiude lei stessa il giro su singolo profondo a destra di Amanda Fama. Nel quarto e quinto inning non succede più nulla di particolare, poi la partita viene interrotta con l’Italia vincitrice per manifesta superiorità. La rimonta è stata completata, la partita decisiva è stata vinta, il ZOZO Marine Stadium di Chiba è stato raggiunto.

Già si sa chi si affronterà nel primo incontro dei playoff che porteranno alla fase per le medaglie: il Messico, terzo nel girone A. Si giocherà alle 3 di notte italiane del 10 agosto; chi vincerà troverà la vincente del match tra USA e seconda del girone B (verosimilmente l’Australia).













Foto: FIBS / MG Oldmanagency