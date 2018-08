Softball, Mondiali 2018: avvio in salita per l’Italia. Il Giappone vince nettamente 9-0

Iniziano in salita i Mondiali di softball dell’Italia, sconfitta nettamente, 9-0, nel match inaugurale dal Giappone padrone di casa. Era una sfida complicata, quasi proibitiva, ma il verdetto del diamante di Narita è stato severo per le azzurre, che hanno chiuso il match senza alcuna valida.

Come annunciato dal manager Enrico Obletter, è stata Greta Cecchetti la lanciatrice partente, messa subito in difficoltà dalla battuta profonda a sinistra di Yamada, valsa l’1-0. Serviva sbagliare poco e invece l’Italia non ci è riuscita. Il crollo è avvenuto nel terzo inning, quando Giulia Longhi ha sbagliato l’assistenza in prima base, consentendo al Giappone di segnare due punti.

L’attacco azzurro poco ha potuto contro la lanciatrice Ueda, perfetta oggi. Al contrario, la difesa è stata costantemente sollecitata dai colpi delle giapponesi. Obletter ha concesso spazio anche al rilievo Alice Nicolini, ma la musica non è ovviamente cambiata. Il fuoricampo da tre punti di Yamazaki nel sesto inning ha chiuso definitivamente i giochi.

Una lezione dura e severa per l’Italia, il modo peggiore per iniziare i Mondiali. Ma la corsa delle azzurre non è certo sulle padrone di casa. L’obiettivo è azzerare presto, dunque, sfruttando la giornata di riposo di domani, per poi tuffarsi a pieno nei prossimi impegni (sei in cinque giorni). A cominciare dal primo, fondamentale, contro l’Australia, nella notte tra venerdì e sabato.













Foto: Stefano Arnaboldi