Softball, European Cup 2018: doppia sconfitta per La Loggia. Qualificazione fuori portata

Giornata da dimenticare per La Loggia in European Cup. La squadra italiana, che ospita il torneo, è stata sconfitta per due volte oggi, dicendo addio alla qualificazione alla fase finale. Due ko amari, perché arrivati di misura.

Non è andata a compimento la rimonta contro le Amager Vikings. Le danesi sono volate sul 4-0 in due riprese; poi è arrivata la rincorsa delle italiane, che si sono portate sul 4-3 nel quarto inning, mancando però l’aggancio.

Identico punteggio anche contro le croate del Princ Zagabria. 3-0 ospite alla prima ripresa; La Loggia ha risposto ma si è poi fermata a un punto. Dopo il 4-2 croato, quindi, ecco che la squadra italiana si è fermata nuovamente a un passo, sul 3-4.

Il sogno di vincere la Coppa è quindi già svanito per La Loggia, che domani giocherà l’ultimo incontro con le polacche del Hrabiny Wroclaw. Non servirà, però, per raggiungere il terzo posto, ma soltanto per migliorare la posizione in vista del girone consolatorio.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL SOFTBALL

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBS – Cristiano Gatti/Oldmanagency