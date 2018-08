Softball, European Cup 2018: vincono le neozelandesi dell’ISA, le Trnava Panthers vanno in Premiere Cup 2019, La Loggia settima

Una formazione neozelandese che vince una coppa europea. No, non è un controsenso, ma è quello che è accaduto a La Loggia nell’edizione 2018 dell’European Cup: il softball praticato dalle ISA, la formazione della Nuova Zelanda che ha attraversato mezzo mondo, è risultato più efficace, nell’ultimo atto, di quello delle Trnava Panthers. Poiché, però, l’European Cup mette in palio un posto nella Premiere Cup 2019, c’è un’altra regola: nella massima coppa europea le neozelandesi non ci possono andare. Saranno dunque le slovacche a prendersi quel posto.

Detto della lotta per la vittoria della coppa, ci sono state anche le due partite finali de La Loggia, che ha vinto il girone di consolazione con tre successi e una sconfitta classificandosi così al settimo posto totale. Nella giornata di oggi, le piemontesi hanno vinto per 9-2 contro le Hrabiny Wroclaw, assicurandosi il primo posto; ininfluente è stata dunque la sconfitta per 0-7 contro le Fenix Valencia, seconde. Per la formazione oggi in A2 si conclude dunque un cammino di valore, ma che poteva andare meglio, viste le tre sconfitte di stretta misura.













Foto: FIBS / Cristiano Gatti – Oldmanagency