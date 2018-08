Softball, European Cup 2018: La Loggia chiude al settimo posto. Domani la finalissima

La Loggia chiude al settimo posto la European Cup. La squadra piemontese ha vinto il girone consolatorio, prevalendo su Felix Valencia e Hrabiny Wroclaw.

Oggi sono andate in scena le ultime due partite del girone riservato alle tre peggiori squadre del torneo. La Loggia, dopo aver fatto doppietta ieri, ha cominciato battendo per 9-2 alla quinta ripresa le polacche. Il primo posto del gruppo consolatorio era così già assicurato, poi in serata è arrivata la sconfitta contro le spagnole, che hanno vinto con un netto 7-0 in cinque inning.

Domani sarà la giornata della finalissima. Già si conosce una delle due squadre che parteciperà, le neozelandesi dell’ISA, che hanno sconfitto per 7-0 in sei inning le Trnava Panthers. Le slovacche, che avevano chiuso al primo posto il girone, se la vedranno domani con le Witches Linz per il secondo posto in finale.













Foto: FIBS / Cristiano Gatti – Oldmanagency