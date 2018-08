Softball, European Cup 2018: doppio successo per La Loggia nel girone consolatorio

Doppio successo per La Loggia nelle due partite odierne alla European Cup. La squadra italiana ha cominciato il girone consolatorio mettendo in riga prima il Fenix Valencia e poi lo Hrabuny Wroclaw.

Scoppiettante il match con le spagnole, sconfitte con il pirotecnico punteggio di 14-7. Meno combattuto, invece, l’incontro con le polacche (che in mattinata hanno battuto Valencia per 5-4), sconfitte per 11-1 alla quarta ripresa. Due successi che proiettano La Loggia in vetta al girone consolatorio, quello che domani assegnerà il settimo posto (altre tre sfide in programma tra le tre squadre coinvolte), magra consolazione per la squadra padrona di casa.

Nel girone che assegnerà il titolo, invece, troviamo ISA, Princ Zagabria e Trnava Panthers in vetta con tre vittorie e una sconfitta, con il Witches Linz che insegue a una partita di distanza, poi Amager Vikings e The Mix. Domani saranno definite le quattro squadre che si contenderanno la Coppa nel page system.













Foto: FIBS / Cristiano Gatti – Oldmanagency