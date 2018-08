Sci alpino: Sofia Goggia pronta alla trasferta sudamericana, Federica Brignone prosegue la riabilitazione

Sofia Goggia si prepara per iniziare la sua avventura sudamericana per l’abituale periodo di allenamento in Cile ed Argentina. Come riporta la FISI, l’oro olimpico in discesa libera prenderà il volo verso Valle Nevado il 31 agosto dove rimarrà fino al 14 settembre. Successivamente l’azzurra si trasferirà sulle nevi argentine di Ushuaia, dove si aggregherà alle compagne di Nazionale delle specialità tecniche e della velocità. Un periodo che si esaurirà il 2 ottobre, quando ci sarà il ritorno in Italia.

Per quanto riguarda Federica Brignone prosegue il proprio periodo di riabilitazione, in conseguenza del legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro, con una forte contusione ossea in allenamento sul ghiacciaio di Zermatt (Svizzera). Proprio sulle nevi elvetiche va avanti la preparazione delle slalomgigantiste e delle velociste prima della partenza per le località sudamericane, fino a venerdì 1° settembre. Le condizioni favorevoli della neve stanno agevolando il completamento del programma di lavoro anche di atlete che rientrano da recenti infortuni come Francesca Marsaglia, Elena Curtoni e Laura Pirovano. Segnali positivi arrivano anche da Elena Fanchini, guarita dal tumore che l’aveva colpita qualche mese fa e che le aveva impedito di partecipare alle Olimpiadi Invernali. La bergamasca è riuscita a sconfiggere il male con tutta la sua caparbietà e ora guarda con ottimismo al prossimo futuro.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto:Pentaphoto