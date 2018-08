Sassuolo-Inter, prima giornata Serie A 2018-2019. Data, programma, orario d’inizio e tv: diretta esclusiva su Dazn!

Domenica 19 agosto si giocherà Sassuolo-Inter, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri faranno il proprio esordio stagionale sul campo dei neroverdi, desideroso di fare uno scherzetto alla banda di Luciano Spalletti che quest’anno parte per provare a conquistare lo scudetto battagliando con Juventus e Napoli. I nerazzurri, infatti, sono stati assoluti protagonisti sul mercato e sono arrivati dei veri e propri pezzi da novanta come De Vrij e Nainggolan, pedine fondamentali per una squadra che vuole tornare a vincere. Si preannuncia una partita decisamente spettacolare e avvincente, già importante anche se siamo soltanto all’inizio della stagione.

Sassuolo-Inter sarà trasmessa su Dazn, la nuova piattaforma che debutta in Italia: l’incontro sarà dunque visibile in streaming sui vari dispositivi collegati alla rete come smart tv, computer, tablet, smartphone, consolle per videogiochi e tv. Su Dazn saranno trasmesse tre partite di Serie A per ogni giornata (in questo primo turno anche Sassuolo-Inter) e tutta la Serie B.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Sassuolo-Inter, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. La partita sarà trasmessa esclusivamente su Dazn, prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 19 AGOSTO:

20.30 Sassuolo-Inter (Dazn)

SASSUOLO-INTER: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

