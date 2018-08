LIVE Sassuolo-Inter, Serie A in DIRETTA: nerazzurri a caccia di sogni per rispondere a Juve e Napoli

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sassuolo-Inter, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Grande attesa per l’esordio dei nerazzurri in campionato, la già annunciata anti Juventus vuole incominciare al meglio la propria rincorsa verso il sogno tricolore e a Reggio Emilia partirà con tutti i favori del pronostico pur sapendo che i neroverdi non vanno mai sottovalutati. I ragazzi di Luciano Spalletti puntano dritto ai tre punti, assolutamente alla portata considerando le forze in campo ma non sono ammesse distrazioni dopo che Juventus e Napoli hanno vinto i rispettivi anticipi.

L’Inter in campo dopo un mercato faraonico che ha portato all’ombra della Madonnina grandi talenti come Nainggolan, Lautaro Martinez, De Vrij, Skriniar: ci sono tutti gli ingredienti per sognare in grande, già a partire da questa sera contro il Sassuolo che invece potrà contare sulla stella Boateng al grande rientro in Italia. Lo spettacolo non dovrebbe mancare, ci sarà davvero da divertirsi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Sassuolo-Inter, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA