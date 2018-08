Milan-Genoa, prima giornata Serie A 2018-2019. Data, programma, orario d’inizio e tv: debutto a San Siro su Sky

Domenica 19 agosto si giocherà Milan-Genoa, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni allo Stadio San Siro per il debutto stagionale degli attesissimi rossonero: dopo un calciomercato importante che ha portato Gonzalo Higuain all’ombra della Madonnina, i ragazzi di Rino Gattuso scenderanno in campo in quella che deve essere la stagione del rilancio. Il pubblico sugli spalti sosterrà i padroni di casa che andranno a caccia di tre punti preziosi ma il Grifone si presenterà desideroso di realizzare il colpaccio.

Milan-Genoa sarà trasmessa in diretta tv su Sky: questa partita rientra tra le sette visibili sulle rete del network di Murdoch. Di seguito la data, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Milan-Genoa, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019.

DOMENICA 19 AGOSTO:

20.30 Milan-Genoa (Sky)

MILAN-GENOA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Milan-Genoa sarà trasmessa in diretta tv su Sky.

Prevista anche la diretta streaming su Sky Go.













Foto: Paolo Bona / Shutterstock.com