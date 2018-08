Serie A 2018-2019, come vedere le partite in diretta tv e streaming. Prima giornata: date, calendario, programma e orari su Sky e Dazn

Nel weekend del 18-20 agosto inizierà la Serie A 2018-2019, la prima giornata del massimo campionato italiano di calcio si preannuncia altamente avvincente e appassionante. Si inizia sabato alle ore 18.00 con l’attesissimo anticipo Chievo-Juventus: allo Stadio Bentegodi di Verona andrà in scena il debutto di Cristiano Ronaldo in Serie A, i Campioni d’Italia inseguono i tre punti per incominciare la rincorsa verso il tricolore nel miglior modo possibile. In serata poi il big match tra Lazio e Napoli, i partenopei sono subito chiamati a un impegno in salita per cercare di tenere testa ai bianconeri. Domenica toccherà invece a Inter, Milan e Roma che affronteranno rispettivamente Sassuolo, Genoa e Torino in tre debutti assolutamente da non sottovalutare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite della prima giornata della Serie A 2018-2019. Indicate anche le modalità con cui vedere i vari incontri in diretta tv.

SABATO 18 AGOSTO:

18.00 Chievo-Juventus (Sky)

20.30 Lazio-Napoli (Dazn)

DOMENICA 19 AGOSTO:

18.00 Torino-Roma (Sky)

20.30 Parma-Udinese (Dazn)

20.30 Milan-Genoa (Sky)

20.30 Empoli-Cagliari (Sky)

20.30 Sassuolo-Inter (Dazn)

20.30 Sampdoria-Fiorentina (Sky)

20.30 Bologna-SPAL (Sky)

LUNEDI’ 20 AGOSTO:

20.30 Atalanta-Frosinone (Sky)

COME VEDERE LE PARTITE DI CAMPIONATO IN DIRETTA TV E STREAMING?

Sette partite della prima giornata della Serie A 2018-2019 saranno trasmesse in diretta tv su Sky mentre la altre tre saranno visibili in diretta streaming su Dazn.

Prevista la diretta streaming su Sky Go per le sette partite previste dalla reti di Murdoch, le altre tre saranno appunto su Dan.













(foto Gianfranco Carozza)