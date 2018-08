Sassuolo-Inter, orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Un nuovo inizio per l’Inter di Luciano Spalletti: i nerazzurri aprono il loro campionato di Serie A al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Oggi, domenica 19 agosto in programma la prima giornata con Icardi e compagni che se la vedranno in casa del Sassuolo: fondamentale partire forte.

Sfida complicata per i nerazzurri in uno stadio sempre caldo e contro una compagine sempre pericolosa come quella emiliana: il nuovo allenatore De Zerbi ha portato una rivoluzione a livello di gioco. C’è però davvero tanta curiosità nel seguire la squadra di Spalletti, tra le grandi protagoniste del mercato estivo: oltre alla conferma di Mauro Icardi, punto cardine della rosa, ci sono stati gli arrivi di Vrsalijko, Nainggolan, Lautaro Martinez e del grande ex Politano.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Sassuolo-Inter, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 19 AGOSTO:

20.30 Sassuolo-Inter

SASSUOLO-INTER: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn dunque potrete vederla su smart tv, computer, cellulari, tablet, consolle per videogiochi e tutti i dispositivi collegati alla rete internet.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Tra le fila interiste non convocati Nainggolan e Joao Mario, panchina sicura per due degli ultimi arrivati come Perisic e Vrsaljko, reduci dal Mondiale. Anche Skriniar non è al meglio. In difesa, dunque, debutto dal 1’ per De Vrij al fianco di Miranda, con D’Ambrosio e Dalbert sulle fasce laterali. Vecino e Brozovic saranno i due mediani davanti alla difesa nel 4-2-3-1 di Spalletti, mentre Politano, Lautaro Martinez ed Asamoah agiranno alle spalle dell’unica punta Icardi.

I padroni di casa rispondono con un 4-3-3 che punterà su Boateng nel ruolo di falso nueve del tridente offensivo. A sostegno dell’ex calciatore del Milan ci saranno Berardi e Di Francesco. Regista a centrocampo sarà Magnanelli, supportato da Sensi e da Duncan. In difesa Ferrari e Magnani formeranno la coppia centrale, mentre Lirola e Rogerio giocheranno sulle corsie esterne.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Magnani, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco. All.: De Zerbi

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Miranda, Dalbert; Vecino, Brozovic; Politano, Lautaro, Asamoah; Icardi. All.: Spalletti













Foto: bestino / Shutterstock.com