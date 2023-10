La nuova classifica del girone dell’Italia: azzurri terzi, serviranno 4 punti in 2 giornate per qualificarsi

L’Italia ha perso contro l’Inghilterra per 3-1 nelle qualificazioni agli Europei 2024. La nostra Nazionale ha dovuto chinare il capo contro i padroni di casa allo Stadio Wembley di Londra, dove due anni fa conquistò il titolo continentale. Gli uomini del CT Luciano Spalletti hanno incominciato bene la partita e sono passati in vantaggio con il gol di Scamacca, ma poi è mancata un po’ di prestanza fisica contro la caratura agonistica degli uomini di Southgate.

Con il passare dei minuti l’Inghilterra è salita in cattedra e ha ribaltato il risultato grazie alle perentorie giocate di Bellingham e Kane (autore di una doppietta). Il risultato è amaro per i Campioni d’Europa, che ora sono scivolati al terzo posto nella classifica del gruppo C con 10 punti in 6 partite. L’Italia si trova alle spalle dell’Inghilterra (16 punti, matematicamente ammessa alla rassegna continentale) e dell’Ucraina (13 punti, ma con una partita giocata in più rispetto agli azzurri).

L’Italia si giocherà tutto nelle prossime due partite, in programma a metà del mese di novembre. Bisognerà battere la Macedonia del Nord all’Olimpico di Roma per avere a disposizione due risultati su tre (vittoria e pareggio) nello scontro diretto finale contro l’Ucraina. In caso di pareggio o sconfitta contro i balcanici, bisognerà battere i gialloblù a Leverkusen per qualificarsi agli Europei. Di seguito la classifica delle qualificazioni agli Europei 2024.

CLASSIFICA QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

1. Inghilterra 16 punti (6 partite giocate, +16 differenza reti)

2. Ucraina 13 punti (7 partite giocate, +3 differenza reti)

3. Italia 10 punti (6 partite giocate, +4 differenza reti)

4. Macedonia del Nord 7 punti (6 partite giocate, -7 differenza reti)

5. Malta 0 punti (7 partite giocate, -16 differenza reti)

Foto: Lapresse