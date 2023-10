Calcio, cosa cambia per l’Italia dopo la sconfitta con l’Inghilterra: Macedonia cruciale in vista della decisiva Ucraina

Cosa cambia per l’Italia con la sconfitta subita in Inghilterra? La qualificazione agli Europei 2024 è tutta in salita, ma la missione è ancora a portata della nostra Nazionale. Gli uomini del CT Luciano Spalletti torneranno in campo il prossimo 17 novembre all’Olimpico di Roma per fronteggiare la Macedonia del Nord.

Gli azzurri andranno a caccia di una vittoria fondamentale: sconfiggendo i balcanici, infatti, l’Italia avrebbe a propria disposizione due risultati su tre (vittoria e pareggio) nello scontro diretto finale contro l’Ucraina, in programma il 20 novembre sul campo neutro di Leverkusen (Germania).

In caso di pareggio o sconfitta contro la Macedonia, però, l’Italia sarebbe obbligata a battere l’Ucraina per qualificarsi agli Europei 2024. Se non si dovesse materializzare uno di questi scenari, allora i Campioni d’Europa dovrebbero passare dai playoff che assegneranno gli ultimi pass per la rassegna continentale. Di seguito la classifica delle qualificazioni agli Europei 2024.

CLASSIFICA QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

1. Inghilterra 16 punti (6 partite giocate, +16 differenza reti)

2. Ucraina 13 punti (7 partite giocate, +3 differenza reti)

3. Italia 10 punti (6 partite giocate, +4 differenza reti)

4. Macedonia del Nord 7 punti (6 partite giocate, -7 differenza reti)

5. Malta 0 punti (7 partite giocate, -16 differenza reti)

CALENDARIO PROSSIME PARTITE ITALIA

17 novembre Italia vs Macedonia del Nord, a Roma

20 novembre Ucraina vs Italia, sul campo neutro di Leverkusen (Germania)

