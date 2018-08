Roma-Atalanta 3-3, Serie A 2018-2019: Rigoni illude l’Atalanta, Florenzi e Manolas mettono il timbro sul pareggio

Un pareggio pirotecnico caratterizza il posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Roma e Atalanta terminano il match con uno spettacolare 3-3, dividendosi la posta in palio con sprazzi di bel gioco ma anche svariati errori difensivi. Di Francesco si affida a Pastore e Under per affiancare Dzeko, mentre Gasperini opta per il turnover in vista del ritorno di Europa League contro il Copenaghen, lanciando nella mischia i giovani Pessina, Valzania, Mancini e Rigoni e concedendo un po’ di riposo al Papu Gomez.

L’avvio di gara è tutto di marca giallorossa: Under penetra in area e al 2′ serve Pastore, che di tacco trova una traiettoria perfetta e insacca facendo esplodere l’Olimpico. Sembra il preludio ad una festa giallorossa, ma l’Atalanta inizia a macinare gioco e pian piano avanza il baricentro, mettendo alle corse i ragazzi di Di Francesco. Al 19′ Zapata scarica un bolide verso la porta di Olsen, la sua conclusione sbatte sul palo, ma sulla respinta c’è il tap in di Castagne che pareggia meritatamente i conti.

Passano due minuti e ancora Zapata si beve Manolas in velocità e serve al centro un assist al bacio per Rigoni, che a due passi da Olsen non può sbagliare, completando la clamorosa rimonta e ammutolendo i tifosi assiepati sugli spalti dell’Olimpico. La Roma è completamente nel pallone e gli orobici macinano gioco, collezionando palle gol. Al 38′, però, Pasalic si inventa un assist perfetto per Rigoni, che con un tiro ad incrociare beffa ancora Olsen, realizzando una splendida doppietta e spedendo in orbita l’Atalanta, che chiude la prima frazione in vantaggio di due reti.

Di Francesco nell’intervallo è costretto a correre ai ripari e inserisce Kluivert e N’Zonzi al posto di Pellegrini e Cristante. E’ un’altra Roma quella che entra in campo nella ripresa e prima Florenzi e poi Kluivert provano subito a mettere in crisi l’Atalanta, che si rintana in difesa. Al 60′, però, Florenzi trova un varco tra le maglie della retroguardia ospite e con un rasoterra dalla distanza beffa Gollini, non impeccabile nell’occasione, riaprendo di fatto il match. I giallorossi si galvanizzano e insistono alla ricerca del pari, sfiorando il gol con Dzeko e Under. Ma all’82’ una punizione dalla trequarti supera tutta la difesa orobica e consente a Manolas di battere a rete con un gran tiro sotto misura e pareggiare i conti.

Nel finale, le due squadre provano entrambe ad andare a caccia dei tre punti, ma Gollini è fantastico nel respingere le conclusioni di Dzeko e Schick, poi ci provano Rigoni e Toloi ad impensierire la difesa giallorossa, prima che Kluivert in contropiede fallisca una clamorosa occasione per ribaltare la partita e regalare un’emozione fortissima ai suoi tifosi in pieno recupero. Il match si conclude così sul 3-3, un pareggio spettacolare che consente alle due squadre di piazzarsi a ridosso delle prime a quota 4 punti in classifica.













Foto di Gianfranco Carrozza