Calcio, l’Atalanta batte la Roma e vola al secondo posto, giallorossi in piena crisi

Sempre più Atalanta, ancora più Atalanta. La Dea di Gian Piero Gasperini continua a volare in campionato e si piazza al secondo posto alle spalle del Napoli, in attesa del recupero tra Inter e Fiorentina, gara sospesa dopo il malore occorso a Edoardo Bove; battuta la Roma per 2-0 e ora i nerazzurri possono sognare qualcosa di veramente grande, mentre i giallorossi non si sbloccano in campionato: la cura Ranieri non funziona ancora.

Seppur i capitolini avevano iniziato nel modo giusto la partita. Carnesecchi risponde presente su un tiro da fuori di Paredes, ma poi deve accendere un cerino al santo dei portieri al 13′ quando la conclusione di Koné sfiora il palo alla sua destra. Piano piano la Dea esce fuori, De Ketelaere scalda le mani a Svilar con un colpo di testa e poi viene giustamente annullato un gol a Lookman in evidente fuorigioco. Poi Dobvyk ha l’occasione per andare in contropiede ma incespica nel pallone: il primo tempo finisce in parità.

In avvio di seconda frazione Dybala lancia ancora l’attaccante ucraino che manca l’aggancio che poteva offrirgli la strada spianata verso Carnesecchi. Inizia la girandola dei cambi, la Roma perde Hummels e Cristante per infortunio mentre Gasperini butta dentro Zaniolo, fischiato dall’Olimpico. All’improvviso arriva il vantaggio dell’Atalanta, con De Roon che approfitta di una respinta corta di Celik e piazza il piattone, sporcato dallo stesso turco: Svilar battuto al minuto 69.

I giallorossi rimangono scottati dal gol subito e non hanno la forza di reagire: la Dea cerca il 2-0 e lo trova con il grande ex Nicolò Zaniolo, che supera il portiere con un colpo di testa sul calcio d’angolo di Cuadrado e festeggiando togliendo la maglietta. Si chiude così, con i nerazzurri che sognano e i giallorossi sempre più in basso in classifica, quindicesimi con quattro sconfitte in fila e a -2 dalla zona retrocessione.