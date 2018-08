Roger Federer-Novak Djokovic, ATP Finale Masters 1000 Cincinnati: data, programma, orario d’inizio e tv

Roger Federer e Novak Djokovic si sfideranno nella Finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati. Oggi domenica 19 agosto andrà in scena un atto conclusivo davvero pirotecnico sul cemento statunitense, una sfida imperdibile tra due grandi stelle del massimo circuito tennistico: il Maestro è tornato dopo un periodo di assenza e ha subito fatto la differenza, Nole ha trionfato a Wimbledon e ora va a caccia di conferme sul suo ritorno ai massimi livelli. L’incontro sembra poter essere davvero equilibrato, difficile intravedere un grande favorito della vigilia tra lo svizzero e il serbo ma sicuramente lo spettacolo non mancherà.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Federer-Djokovic, Finale del Masters 1000 di Cincinnati. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 19 AGOSTO:

22.00 Finale Masters 1000 Cincinnati – Roger Federer vs Novak Dokovic

FEDERER-DJOKOVIC: COME VEDERE LA FINALE DI CINCINNATI IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













