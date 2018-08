LIVE Federer-Djokovic, Finale Masters 1000 Cincinnati in DIRETTA: sfida totale tra i fenomeni

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Roger Federer e Novak Djokovic. I due si scontrano per la 46esima volta in carriera, con un bilancio di 23-22 in favore del serbo, il quale ha vinto l’ultimo precedente tra i due risalente alla semifinale degli Australian Open 2016. È la quarta volta che i due fenomeni si scontrano nella finale di questo torneo, nei tre precedenti in questione l’elvetico ha sempre vinto senza perdere un set. Lo svizzero si presenta in finale dopo aver perso un solo set (contro Wawrinka) in tutto il torneo, anche se è stato parzialmente agevolato da un tabellone in cui non ha affrontato nessun top10. Djokovic ha faticato di più nel suo percorso, infatti dai sedicesimi di finale in poi è sempre stato costretto a vincere in tre set. Il serbo ha però sconfitto dei giocatori in grande forma e di altissimo livello come Dimitrov, Raonic e Cilic, perciò ha accumulato confidenza nel proprio gioco turno dopo turno. La sfida odierna rappresenta l’ultimo vero grande test prima degli US Open (che scatteranno lunedì 27 agosto) per capire lo stato di forma dei principali favoriti per la vittoria dell’ultimo Major della stagione 2018. Il 31enne nativo di Belgrado va a caccia dell’unico Masters 1000 che non è ancora riuscito a conquistare in carriera, mentre Federer punta al 99° titolo ATP (l’ottavo a Cincinnati).

