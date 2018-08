Tennis, Masters 1000 Cincinnati 2018: Federer vs Djokovic, atto 46. Quarto scontro in Finale negli States tra i due rivali

E siamo al 46° atto. Roger Federer e Novak Djokovic tornano a confrontarsi a due anni e mezzo di distanza dall’ultima volta: semifinale degli Australian Open 2016 e vittoria di Nole in quattro set (6-1 6-2 3-6 6-3). Di acqua ne è passata sotto i ponti e da un lato Roger è tornato a graffiare nell’ultimo biennio conquistando l’edizione 2017 e 2018 di Melbourne e quella 2017 di Wimbledon; dall’altro il serbo, dopo i tanti problemi fisici del 2017 al gomito, l’operazione e il recupero, sembra finalmente aver ritrovato il suo tennis, grazie anche al successo sull’erba dei Championships, sconfiggendo in finale Kevin Anderson (giustiziere di Roger).

Il computo dei precedenti è 23-22 in favore di Djokovic e l’ultimo successo svizzero risale al round robin delle ATP Finals del 2015. Tuttavia il fenomeno di Basilea vanta una tradizione molto favorevole sul cemento dello Stato dell’Ohio: nelle tre occasioni nelle quali i due si sono incontrati nell’atto conclusivo di questo torneo, ha sempre vinto il rossocrociato e Novak non è mai riuscito a vincere un set. Una statistica che la dice lunga sul feeling che c’è tra il “Maestro” e Cincinnati.

Chi arriva meglio? Forse Federer che nei match giocati ha concesso solo un set al connazionale Stan Wawrinka nei quarti di finale, aggiudicandosi sempre in due parziali i restanti confronti, anche se l’ultimo contro David Goffin è terminato anzitempo per il ritiro del belga nella seconda frazione (7-6 1-1). Djokovic, invece, è stato costretto quasi sempre a ricorrere al terzo set, anche contro avversari non di primissimo piano come il francese Adrian Mannarino. C’è da dire, però, che l’aver sconfitto rivali del calibro di Grigor Dimitrov, Milos Raonic e Marin Cilic ha dato al serbo grande fiducia e quindi il match si prospetta interessante ed aperto ad ogni risultato.

Sarà il solito scontro tra filosofie tennistiche opposte: la creatività di Roger contro la solidità di Nole. I colpi di genio dello svizzero si sono visti a sprazzi, così come la consistenza del suo rivale. Che entrambi abbiano riservato il meglio del loro repertorio per la Finale? Lo scopriremo questa sera alle ore 22.00 italiane.













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com