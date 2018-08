Federer-Djokovic, Finale Masters 1000 Cincinnati 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Sarà dunque Roger Federer contro Novak Djokovic la Finale del Masters 1000 di Cincinnati 2018. Sul cemento americano i due si affronteranno la 46esima volta e il bilancio in questo torneo è a favore dello svizzero con 3 vittorie in altrettanti incontri, tutti disputati nell’atto conclusivo. Lo svizzero si è imposto contro il belga David Goffin, costretto al ritiro dopo aver perso il primo set al tie-break, per un problema alla spalla destra. Nole invece si è imposto contro il croato Marin Cilic 6-4 3-6 6-3 in un incontro molto equilibrato dove l’abilità del campione di Wimbledon è stata quella di saper conservare la lucidità nei momenti decisivi del terzo parziale. Un incontro che si presenta decisamente equilibrato.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Federer-Djokovic, Finale del Masters 1000 di Cincinnati. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 19 AGOSTO:

22.00 Finale Masters 1000 Cincinnati – Roger Federer vs Novak Dokovic

FEDERER-DJOKOVIC: COME VEDERE LA FINALE DI CINCINNATI IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: proma 1 / Shutterstock.com