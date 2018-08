Messa in archivio la tappa finlandese, il Mondiale Rally 2018 è pronto a trasferirsi nella regione del Saarland per il Rally di Germania 2018. Mancano ormai solamente cinque appuntamenti alla conclusione di questa stagione, e la classifica generale è quanto mai aperta. Al comando rimane il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) che, tuttavia, dopo il pessimo Rally di Finlandia mantiene solamente 21 punti di margine sul francese Sebastien Ogier (Ford Fiesta) che, a sua volta, è inseguito dall’estone Ott Tanak (a -25 punti) vincitore dell’ultima gara con bottino pieno. Neuville, quindi, proverà a gestire la situazione, sapendo che da dietro gli avversari tenteranno il tutto per tutto per non permettere al belga una fuga solitaria fino al Rally di Australia che concluderà il programma.

Quest’anno il nono round iridato si presenta con un nuovo volto. La cerimonia d’apertura avverrà nel centro di St Wendel nella serata di giovedì per poi iniziare la gara con una nuova speciale spettacolo vicino Wendelinuspark. Questa stage sarà lunga appena 2,04 chilometri e si terrà in un’arena, per attirare il pubblico. Muterà anche il tracciato della seconda tappa e i piloti affronteranno per due volta la Panzerplatte Arena, lunga 9,43 chilometri. Infine domenica, oltre alla tappa tradizionale di Mosel, il nuovo percorso prevede La Grafschaft di 29,07 chilometri.

Rally Germania 2018: programma, orari e tv

Al momento, il Rally di Germania è visibile in streaming web su Red Bull Tv (clicca qui per aprire il link) e sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso.

Giovedì 16 agosto

8.00: Shakedown St. Wendel (5,52 km)

14.45: Partenza (Bostalsee)

19.08: SS 1 – Superspeciale St. Wendel (2,04 km)

19.48: Parc fermé

Venerdì 17 agosto

9.00: Service A (Bostalsee – 15 min)

10.11: SS 2 – Stein und Wein 1 (19,44 km)

11.05: SS 3 – Mittelmosel 1 (22,00 km)

12.53: SS 4 – Wadern-Weiskirchen 1 (9,27 km)

14.13: Service B (Bostalsee – 30 min)

15.39: SS 5 – Stein und Wein 2 (19,44 km)

16.33: SS 6 – Mittelmosel 2 (22,00 km)

18.21: SS 7 – Wadern-Weiskirchen 2 (9,27 km)

19.21: Flexi service C (Bostalsee – 48 min)

Sabato 18 agosto

7.35: Service D (Bostalsee – 15 min)

8.48: SS 8 – Arena Panzerplatte 1 (9,43 km)

9.15: SS 9 – Panzerplatte 1 (38,57 km)

11.03: SS 10 – Freisen 1 (14,78 km)

12.06: SS 11 – Römerstrasse 1 (12,28 km)

13.40: Service E (Bostalsee – 30 min)

15.08: SS 12 – Arena Panzerplatte 2 (9,43 km)

15.35: SS 13 – Panzerplatte 2 (38,57 km)

17.23: SS 14 – Freisen 2 (14,78 km)

18.26: SS 15 – Römerstrasse 2 (12,28 km)

19.40: Flexi service F (Bostalsee – 48 min)

Domenica 19 agosto

6.20: Service G (Bostalsee – 15 min)

7.49: SS 16 – Grafschaft 1 (29,07 km)

9.42: ES 17 – Grafschaft 2 (29,07 km)

12.18: SS 18 – Bosenberg Power Stage (14,04 km)

13.00: Cerimonia di premiazione (St. Wendel)













Twitter: @Giandomatrix

