Rally Germania 2018: Ott Tanak vicino al successo finale. Foratura per Sébastien Ogier

Ott Tanak si avvicina al successo del rally di Germania 2018, nona prova del Mondiale 2018. Il pilota estone della Toyota Yaris ha concluso la giornata in vetta all’overall con 43″7 di vantaggio sullo spagnolo Dani Sordo (Hyundai) e 44″5 sul finlandese Jari-Matti Latvala (Toyota). In chiave iridata, Thierry Neuville è quarto con la sua Hyundai con 52″5 di ritardo mentre Sebastien Ogier è settimo, con la sua Ford Fiesta, a 1’51″2 pagando a caro prezzo un problema tecnico.

Un Tanak decisamente consistente. Pur senza vincere nemmeno una prova speciale, l’alfiere della Toyota ha gestito sagacemente questo day-3, conscio del vantaggio in graduatoria nei confronti dei rivali nella seconda tappa. Ovviamente quando Ogier è stato costretto ad arrendersi per via di una foratura, tutto si è fatto più facile. Le chance per bissare il successo in Finlandia ci sono tutte ed un risultato del genere potrebbe farlo rientrare in corsa per il titolo. La Yaris, infatti, grazie agli aggiornamenti apportati, è ormai una macchina in grado di andar forte su qualunque terreno.

Il problema occorso al transalpino, ovviamente, ha fatto sorridere anche il leader del campionato Neuville (Hyundai). Il belga, pur afflitto da alcune problematiche di assetto, potrà permettersi un piazzamento nella top5 della Power Stage per aumentare il vantaggio nella graduatoria iridata nei confronti del buon Sebastien. Vero che Neuville dovrà tener conto di Esapekka Lappi (Toyota), quinto e staccato di appena 6″3 da lui.

In questo quadro, ad approfittare delle disavventure altrui, è stato lo spagnolo Sordo che, insieme al finnico Latvala, ha animato questa giornata. I due sono in lizza per la piazza d’onore, separati da 8 decimi di secondo. Un vantaggio molto esiguo quello dell’iberico della i20 che dovrà spingere e non potersi permettere distrazioni.

CLASSIFICA OVERALL RALLY GERMANIA 2018 DOPO LA TERZA GIORNATA

1.

8 Tänak Ott – Järveoja M.

Toyota Yaris WRC RC1

M 2:23:27.1 106.1 2.

6 Sordo Dani – Del Barrio C.

Hyundai i20 Coupe WRC RC1

M 2:24:10.8 +43.7

+43.7 105.5

0.17 3.

7 Latvala J. – Anttila M.

Toyota Yaris WRC RC1

M 2:24:11.6 +44.5

+0.8 105.5

0.18 4.

5 Neuville T. – Gilsoul N.

Hyundai i20 Coupe WRC RC1

M 2:24:19.6 +52.5

+8.0 105.4

0.21 5.

9 Lappi Esapekka – Ferm Janne

Toyota Yaris WRC RC1

M 2:24:25.9 +58.8

+6.3 105.3

0.23 6.

+1

4 Mikkelsen A. – Jæger A.

Hyundai i20 Coupe WRC RC1

M 2:25:17.8 +1:50.7

+51.9 104.7

0.44 7.

+1

1 Ogier S. – Ingrassia J.

Ford Fiesta WRC RC1

M 2:25:18.3 +1:51.2

+0.5 104.7

0.44 8.

+1

3 Suninen Teemu – Markkula M.

Ford Fiesta WRC RC1

M 2:25:24.1 +1:57.0

+5.8 104.6

0.46 9.

+1

10 Østberg Mads – Eriksen T.

Citroën C3 WRC RC1

M 2:25:47.5 +2:20.4

+23.4 104.4

0.55 10.

−4

11 Breen Craig – Martin Scott

Citroën C3 WRC RC1

M 2:26:01.5 +2:34.4

+14.0 104.2

0.61 11.

22 Griebel Marijan – Rath A.

Citroën DS3 WRC RC1 2:32:09.3 +8:42.2

+6:07.8 100.0

2.06 12.

+1

44 Rovanperä K. – Halttunen J.

Škoda Fabia R5 RC2 2:34:29.8 +11:02.7

+2:20.5 98.5

2.61 13.

−1

34 Andolfi Fabio – Inglesi E.

Škoda Fabia R5 RC2 2:34:32.7 +11:05.6

+2.9 98.4

2.62 14.

+1

31 Kopecký Jan – Dresler P.

Škoda Fabia R5 RC2 2:34:35.7 +11:08.6

+3.0 98.4

2.64 15.

−1

45 Kajetanowicz K. – Szczepaniak M.

Ford Fiesta R5 RC2 2:34:37.6 +11:10.5

+1.9 98.4

2.64













Foto: comunicato Finp