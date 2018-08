Rally Germania 2018: Ott Tanak domina la prima giornata, costruendo un buon margine su Ogier e Neuville

Il venerdì del Rally di Germania 2018 è un vero e proprio monologo di Ott Tanak (Toyota Yaris). Il pilota estone, infatti, ha vinto ben cinque prove speciali sulle sei in programma, dimostrando di avere iniziato con il piede giusto la corsa tedesca. Il 32enne chiude la prima giornata con un buon margine sui più immediati inseguitori. 12.3 secondi sul francese Sebastien Ogier (Ford Fiesta) e quasi mezzo minuto sul belga Thierry Neuville (Hyundai i20). Il duello tra questi due ultimi protagonisti (distanti 21 punti) sta monopolizzando il Mondiale Rally 2018, mentre Ott Tanak sta tentando in tutti i modi di rimettersi nella lotta, nonostante un distacco ancora ampio in classifica, di ben 46 punti da Thierry Neuville.

Al quarto posto il britannico Elfyn Evans (Ford Fiesta) a 37.8, di un soffio sul finlandese Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) a 38.8. Sesta posizione per lo spagnolo Dani Sordo (Hyundai i20) a 42.7, settima per il finlandese Esapekka Lappi (Toyota Yaris) a 42.8. ottava per l’irlandese Craig Breen (Citroen C3) a 58.0, nona per il norvegese Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) a 59.0 mentre è decimo il finlandese Teemu Suninen (Ford Fiesta) a 1:21.

LA GARA

La prima giornata del Rally di Germania ha preso il via con la SS2 Stein und Wein 1 di 19,44 chilometri. Successo per Sebastien Ogier che ha preceduto Thierry Neuville per un secondo, terzo Ott Tanak a 1.7. quindi Jari-Matti Latvala a 4.8 e Esapekka Lappi a 5.0.

Secondo impegno della mattinata la SS3 Mittelmosel 1 di 22.00 chilometri, con il dominio di Ott Tanak che ha rifilato 5.0 a Sebastien Ogier e 7.3 a Thierry Neuville. Quarto Elfyn Evans a 8.3, mentre Dani Sordo, quinto, accusa ben 12.7.

La prima parte del venerdì si è conclusa con la SS4 SSS Wadern-Weiskirchen 1 di 9.27 chilometri. Ancora un successo per Ott Tanak che distanzia Esapekka Lappi di 1.8 e Thierry Neuville di 2.3. Quarta posizione per Sebastien Ogier a 3.0, che in classifica accusa già 7.2 dall’estone,

Dopo la sosta di metà giornata si è tornati a fare sul serio. Secondo passaggio sulla SS5 Stein und Wein 2, ma è ancora Ott Tanak a primeggiare, stavolta con appena 3 decimi su Sebastien Ogier. Terzo Thierry Neuville a 3.4, quindi Elfyn Evans a 4.8 con Jari-Matti Latvala quinto a 6.8.

Penultimo stage di oggi il SS6 Mittelmosel 2, con il quarto successo di fila per Ott Tanak. L’estone precede Sebastien Ogier per 1.6 sul solito Sebastien Ogier. Terza piazza per Jari-Matti Latvala a 5.6, mentre perde 8.8 Thierry Neuville, solamente sesto alle spalle, anche, di Andreas Mikkelsen.

La prima giornata di gare si è conclusa con la SS7 SSS Wadern-Weiskirchen 2 e l’ennesimo trionfo di Ott Tanak. Il portacolori della Toyota precede Esapekka Lappi di 2.1 e Dani Sordo di 2.3. L’estone guadagna altri 3.2 su Sebastien Ogier e 4.3 su Thierry Neuville, allungando ulteriormente in classifica generale.

CLASSIFICA GENERALE RALLY GERMANIA 2018

