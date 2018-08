Pentathlon, Mondiali 2018: i favoriti della gara maschile. Occhio a sudcoreani e francesi, italiani outsider

Città del Messico è pronta ad ospitare i Mondiali senior di pentathlon moderno: i migliori interpreti di questo sport si daranno battaglia per la vittoria iridata, con il field dei partecipanti che sarà di altissimo livello. Nella gara individuale maschile saranno al via quattro azzurri, anche se non godranno dei favori del pronostico, almeno per quanto visto nelle ultime uscite.

Nella finale maschile, che si disputerà tra il 12 ed il 13 settembre, andrà tenuto d’occhio il campione olimpico in carica, il russo Alexander Lesun, reduce da un 2018 non esaltante finora, ma che nelle grandi occasioni si fa sempre notare, mentre sarà agguerrita la squadra sudcoreana, che conterà sul campione del mondo in carica, Jung Jinhwa, sul vincitore della tappa di Los Angeles, Lee Jihun, e sul numero due al mondo, Jun Woongtae.

Proveranno a dire la loro anche l’ucraino Pavlo Tymoshchenko e lo squadrone francese, che annovera Valentin Belaud, Christopher Patte e Jean-Baptiste Mourcia: sarà dunque ancora assente Valentin Prades. Tra i più in forma nell’ultimo periodo, non andranno dimenticati l’irlandese Arthur Lanigan-O’Keeffe, ed il magiaro Bence Demeter.

L’Italia porta al maschile quattro atleti, Riccardo De Luca (Carabinieri), Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri), Gianluca Micozzi (Esercito) e Nicola Benedetti (Avia Pervia). Non sarà facile per gli azzurri ottenere un piazzamento di prestigio, soprattutto per quanto visto in stagione, una top 10 sarebbe già un ottimo risultato.













Foto: FIPM

