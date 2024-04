Pentathlon, Giorgio Malan approda in finale nella tappa di Coppa del Mondo di Budapest

La terza tappa della Coppa del Mondo 2024 di pentathlon moderno vedrà l’Italia essere rappresentata anche nella finale maschile: dopo il passaggio all’ultimo atto guadagnato ieri da Elena Micheli (Carabinieri) nel settore femminile, arriva il pass per Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) tra gli uomini.

L’azzurro, vincitore della medaglia d’oro agli scorsi European Games, ha centrato il nono ed ultimo posto disponibile per l’accesso all’ultimo atto nella Semifinale B, chiusa a quota 1201 punti, mentre non ce l’ha fatta l’altro azzurro in gara, Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri), sedicesimo a quota 1162.

Nella Semifinale A, senza azzurri al via, il miglior score è stato quello del sudcoreano Changwan Seo, impostosi con 1186 punti, mentre il migliore in assoluto è stato il cinese Shuai Lou, vincitore della Semifinale B con 1208 punti.

Domani Giorgio Malan ripartirà in finale (dalle ore 16.35) da quota 215, maturata nel ranking round di scherma delle semifinali, mentre Elena Micheli inizierà l’ultimo atto (dalle ore 10.05) con la dote di 210 punti. Domenica 28, infine, nella staffetta mista saranno in gara Maria Lea Lopez (Carabinieri) e Giorgio Micheli (Fiamme Oro).