Pentathlon, Cicinelli, Malan e Micheli avanzano alle semifinali della World Cup di Ankara

Dopo le qualificazioni femminili di ieri (che hanno visto il passaggio alle semifinali di Alice Sotero e Alessandra Frezza) oggi nella tappa di Ankara (Turchia) della World Cup 2024 di pentathlon moderno è stata la volta delle eliminatorie al maschile. Per l’Italia il computo complessivo parla di tre portacolori che hanno passato il turno, mentre uno è stato eliminato.

Matteo Cicinelli (Carabinieri), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Roberto Micheli (Fiamme Oro) staccano il pass per le semifinali, mentre Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) viene eliminato.

Nel Gruppo A il nostro Matteo Cicinelli ha chiuso al quarto posto con 1175 punti, mentre Giorgio Malan ha concluso al dodicesimo con 1166 punti. Davanti a tutti il nipponico Taishu Sato con 1180. Nel Gruppo C il nostro Roberto Micheli ha centrato l’11° posto con 1175 punti, mentre Giuseppe Mattia Parisi si è fermato al quattordicesimo con 1161. Davanti a tutti l’egiziano Ahmed Elgendy con 1184 punti.

A questo punto come proseguirà il programma della tappa in terra turca? Domani, giovedì 18 aprile vedremo in azione la semifinale femminile (Scherma Bonus Round, Nuoto, Laser Run) quindi il Ranking Round di scherma maschile. Venerdì 19 aprile sarà in scena la semifinale maschile (Bonus Round di scherma, Nuoto, Laser Run), mentre sabato 20 aprile vivremo le Finali di entrambi i comparti. (Equitazione, Scherma Bonus Round, Nuoto, Laser Run). Domenica 21 aprile, infine, calerà il sipario con la staffetta mista.