Olimpiadi Invernali 2026: le possibili sedi di gara. Il progetto dell’Italia tra Milano, Cortina e Torino

Ieri il CIO ha avvallato la proposta dell’Italia di candidare tre città alla pari per le Olimpiadi Invernali 2026. Il progetto del Coni è quindi quello di far correre Milano, Cortina d’Ampezzo e Torino insieme in modo da avere una candidatura più forte. Nel caso di vittoria le gare verrebbero divise tra le tre città, con la creazione quindi di tre villaggi olimpici separati. Di seguito andiamo a scoprire le possibili sedi di gara, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

A Milano dovrebbe prendere il via la rassegna a cinque cerchi, con la cerimonia d’apertura a San Siro. Nel capoluogo lombardo si svolgeranno poi le gare sul ghiaccio con hockey, short track, curling e pattinaggio di figura. A Torino ci sarà invece la cerimonia di chiusura allo Stadio Olimpico e poi le gare di pattinaggio di velocità, mentre Cortina ospiterà bob, skeleton e slittino.

Per quanto riguarda le altre sedi, potrebbe essere il Sestriere il palcoscenico dello sci alpino, mentre quello di fondo si farà a Santa Caterina. A Pragelato si svolgeranno combinata nordica e salto con gli sci, mentre il biathlon si disputerà in Valdidentro. Infine freestyle e snowboard saranno o a Livigno o a Bardonecchia. Un progetto quindi molto ambizioso, che potrebbe rappresentare davvero un punto di svolta per tutto lo sport italiano.













Foto: Fisi pentaphoto