Oltre Milano Cortina 2026, le Olimpiadi Invernali del futuro saranno a gennaio? Dal 2038 possibile l’anticipo

Oggi, venerdì 6 febbraio, si terrà la cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Potrebbe essere una delle ultime a svolgersi nel secondo mese dell’anno, diventato da decenni quello deputato ad accogliere la manifestazione a Cinque cerchi.

Le prossime edizioni delle Olimpiadi bianche potrebbero, infatti, essere anticipate da febbraio a gennaio, in maniera tale da adattarsi alle difficoltà generate dal cambiamento climatico. Nella giornata di mercoledì, il Cio ha pubblicamente avanzato l’ipotesi per bocca di Karl Stoss, per sedici anni presidente del Comitato olimpico austriaco e da tempo a capo della commissione che lavora sui Giochi del futuro.

“Ora come ora, le Paralimpiadi si tengono a marzo. Dunque si svolgono molto tardi, quando la radiazione solare è talmente forte da sciogliere la neve. Ecco perché stiamo ragionando sulla possibilità di anticiparle a febbraio, andando ad anticipare di conseguenza le Olimpiadi a gennaio” ha detto il sessantanovenne austriaco.

La presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kristy Coventry, ha spiegato che “al momento si tratta solo di una proposta effettuata in sede di commissione. Ne discuteremo, ma non è stata presa alcuna decisione in merito”.

Verosimilmente, si ragiona in ottica 2038, o al massimo 2034. In realtà, già la prossima edizione sarà relativamente anticipata, poiché la manifestazione a Cinque cerchi destinata a svolgersi nelle Alpi Francesi, avrà luogo dall’1 al 17 febbraio 2030.

Le date di Utah 2034 – questo il nuovo nome conferito all’evento programmato fra otto anni – sono teoricamente già fissate (10-26 febbraio). Alla luce del tanto tempo mancante, si potrebbe eventualmente decidere di cambiarle, ma si ragiona puramente in linea teorica.

Poi, si vedrà. Per il 2038 nulla è ancora stato deciso, anche se lo stesso Karl Stoss ha svelato come la Svizzera abbia intrapreso un “dialogo privilegiato” per essere la sede della XXVIII edizione dei Giochi della neve e del ghiaccio. Saranno a gennaio? O almeno, cominceranno a gennaio, come avvenuto l’ultima volta con Innsbruck 1964? La risposta arriverà in quel futuro al momento ancora tutto da scrivere.