Olimpiadi Invernali 2026: sì dal CIO per la candidatura congiunta! Italia con tre città: Milano, Cortina e Torino insieme. Domani l’ufficialità?

L’Italia potrà concorrere per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 anche con tre città. La candidatura multipla e senza città capofila è stata avallata direttamente dal CIO. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha ufficializzato la proposta della commissione tecnica in vista della scelta del consiglio nazionale di domani. Il numero 1 dello sport italiano ha precisato che ha avuto la disponibilità di Milano e di Cortina d’Ampezzo ma che attende ancora quella di Torino. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il sì del capoluogo piemontese dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Si va dunque a una candidatura congiunta con le tre città che si divideranno le gare nel caso in cui il prossimo anno l’Italia dovesse ottenere l’organizzazione dei Giochi. La commissione ha già predisposto un piano della candidatura gara per gara. Saranno coinvolte anche la zona del Sestiere e la Valtellina mentre non ci saranno sconfinamenti (scartata l’ipotesi dell’utilizzo della pista di Sankt Moritz).













Foto: Fisi Pentaphoto