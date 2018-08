Olimpiadi Invernali 2026: la Giunta Nazionale del CONI approva la candidatura congiunta di Milano, Torino e Cortina

La Giunta Nazionale del CONI ha approvato la candidatura congiunta di Milano, Torino e Cortina per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026. Lo aveva anticipato nella giornata di ieri Giovanni Malagò e lo ha confermato in prima persona oggi, nella conferenza stampa al termine della riunione della Giunta in cui la soluzione della candidatura congiunta è stata votata all’unanimità.

A questo punto manca solo un ultimo passaggio, ovvero l’ufficializzazione della candidatura attraverso la delibera del Consiglio Nazionale del CONI che potrebbe arrivare già oggi in giornata.

La candidatura unitaria, come detto anticipata ieri, aveva comunque trovato pareri contrari anche da parte delle città interessate. Chiara Appendino, sindaco di Torino, aveva espresso perplessità auspicando un intervento del Governo, mentre il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala ha inviato questa mattina una lettera formale al presidente del CONI, dichiarando che la disponibilità della città lombarda per ospitare gare o eventi ma non per la governance.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUGLI SPORT INVERNALI

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Wikipedia