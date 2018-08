Olimpiadi Invernali 2026, Giuseppe Sala: “Milano non parteciperà alla governance”

Arrivano subito le prime spaccature interne dopo la proposta arrivata ieri dal Coni di una candidatura unitaria di Milano, Cortina d’Ampezzo e Torino per le Olimpiadi Invernali 2026. Questa mattina infatti il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha inviato una lettera al presidente del Coni Giovanni Malagò in cui manifesta la sua perplessità per questa decisione.

Di seguito la lettera completa riportata dall’Ansa: “Caro Giovanni, con rammarico constato che, nella scelta della candidatura per i Giochi del 2026, le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e territoriali. Per spirito di servizio al Paese, Milano conferma la propria disponibilità ove richiesto, solo come venue di gare o eventi, in quanto, stante le attuali condizioni, non ritiene praticabile una sua partecipazione alla governance del 2026″. Resta ora da capire se questo intervento porterà Malagò a cambiare o meno il progetto.













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ANDREA DELBO Shutterstock.com