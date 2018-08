Olimpiadi Invernali 2026: botta e risposta tra Malagò e Sala sulla candidatura congiunta. “Non c’è chiarezza”

Attesa, è arrivata subito la risposta del sindaco di Milano Beppe Sala all’annuncio di Giovanni Malagò dell’approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI della candidatura congiunta del capoluogo lombardo, insieme con Torino e Cortina, per le Olimpiadi Invernali del 2026. Il primo cittadino meneghino ha affidato il suo pensiero ad un tweet, lamentando la mancanza di chiarezza.

La delibera del Coni non è un progetto e quindi non è giudicabile. Chiarezza non c’era ieri e chiarezza non c’è nemmeno oggi — Beppe Sala (@BeppeSala) August 1, 2018

Sala questa mattina aveva inviato una lettera formale a Malagò comunicando la disponibilità di Milano per ospitare gare o eventi ma non per la governance. “Non cambia assolutamente niente“, ha commentato il numero uno del CONI a tal proposito, dopo la riunione della Giunta Nazionale. “La governance si dovrà attuare e definire quando quella che oggi è una candidatura diventerà un’Olimpiade. Al momento siamo solo candidati: ci siamo iscritti alla gara, ma non abbiamo preso le Olimpiadi“.

Manca ancora l’ufficializzazione della delibera da parte del Consiglio Nazionale del CONI ma intanto Malagò già parla di una “candidatura molto forte“, aggiungendo che “si tratta si una grande opportunità per il nostro paese, se siamo andati avanti vuol dire che non c’è stata nessuna contrarietà da parte del CIO“.













Foto: ANDREA DELBO Shutterstock.com