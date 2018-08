Nuoto, Europei 2018: Carlotta Zofkova, il bronzo della carriera! Che numero nei 100 dorso!

E’ una giornata che continua a regalare medaglie all’Italia negli Europei di nuoto a Glasgow. Dopo l’oro di Simona Quadarella, arriva un bronzo davvero eccellente di Carlotta Zofkova nei 100 dorso femminili. Una super prestazione quella della dorsista azzurra, che non solo si prende la medaglia della carriera, ma realizza anche il nuovo record italiano con il crono di 59”61.

La vittoria è andata alla russa Anastasiia Fesikova con 59”19, che si è imposta davanti alla britannica Georgia Davies (59”36). In terza posizione si è classifica dunque Carlotta Zofkova, autrice di un passaggio perfetto ai 50 metri (29”22), per poi esplodere nei secondi cinquanta, con un rush finale davvero perfetto e che le ha permesso di toccare per un bronzo che cambia la carriera.

Quarta posizione per Katinka Hosszu, che si è inserita in mezzo a due azzurre, visto che al quinto posto si è classificata Margherita Panziera. Anche per lei una condotta di gara molto simile alla compagna di squadra e soprattutto un tempo al di sotto del vecchio record italiano (59”71). Una bellissima prestazione, nonostante non sia arrivata la medaglia.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL NUOTO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

foto: Diego Gasperoni